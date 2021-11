Covid, il bollettino: 150 nuovi casi e 3 decessi

PUGLIA – Covid, vediamo i numeri del bollettino regionale odierno. A fronte di 15.230 tamponi effettuati, sono emersi 150 nuovi casi di contagio. Tre i decessi registrati, sempre nelle ultime 24 ore.

Le nuove positività emerse sono così distribuite:

Provincia di Bari: 43

Provincia di Bat: -1

Provincia di Brindisi: 4

Provincia di Foggia: 50

Provincia di Lecce: 47

Provincia di Taranto: 5

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 2

3.492 le persone attualmente positive in Puglia.

151 i pazienti ricoverati in area non critica. 20 le persone in terapia intensiva.