Da lunedì al via la Settimana della Povertà nella parrocchia di S. Massimiliano Kolbe

LECCE- In occasione della giornata mondiale dei poveri voluta da papa Francesco nella parrocchia di S. Massimiliano Kolbe a Lecce è stata organizzata la Settimana delle povertà con una serie di eventi, momenti di riflessione, di iniziative a favore dei più bisognosi. Sono il segno di quanto viene fatto ogni giorno per le famiglie più disagiate attraverso il punto ristoro, il centro ascolto, la distribuzione degli alimenti, “Adotta un povero” distribuzione di abbigliamento e generi di prima necessità, e tante altre attività a favore dei più poveri.

Gli appuntamenti sono diversi: lunedì alle 15:30, per il secondo anno, parrucchieri ed estetiste daranno la loro disponibilità per un servizio gratuito per uomini e donne; martedì 9 novembre sarà la volta di “pizza a domicilio” con le pizze donate dalla pizzeria Zio Giglio di Lecce. Mercoledì alle 19 si terrà un confronto culturale sulle povertà. Interviene Paolo Pagliaro, consigliere regionale, Alessandra Miccoli, dottore di ricerca e gestione nella dell’ambiente Regione Puglia, Pilato Mariella, mediatore penale tribunale dei minori di Lecce ed Eugenio Moccia dell’emporio diocesano. Giovedì 11 novembre alle 18:30 si terrà l’adorazione eucaristica. Venerdì 12 novembre la parrocchia di San Massimiliano Kolbe si animerà con la “Puccia in piazza”con le volontarie del punto ristoro che prepareranno le pucce che saranno donate a tutte le famiglie della Caritas Parrocchiale. Infine, sabato 13 e domenica 14 novembre il tavolo della carità, allestito in Chiesa vedrà la raccolta di generi alimentari, a favore delle famiglie più disagiate.