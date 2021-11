PUGLIA- Ecco il bollettino delle ultime 24 ore in Puglia: sono 166 i nuovi casi positivi al Covid-19 su 16.895 tamponi. Il tasso di positività è dello 0.98%. I nuovi casi sono: 41 in provincia di Bari, 15 nella Bat, 26 a Brinidisi, 41 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 15 nel tarantino.

Sono 3.447 le persone attualmente positive, 146 sono ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva. Il bollettino registra anche due decessi.