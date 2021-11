Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, due al voto domenica in Puglia

PUGLIA – Domani appuntamento alle urne per 7 comuni d’Italia sciolti per infiltrazioni mafiose: un turno straordinario stabilito dal Viminale dopo il commissariamento degli enti. In Puglia sono due: Carmiano (in provincia di Lecce) e Manfredonia(nel Foggiano).

A Carmiano a contendersi la fascia tricolore sono due candidati: il sindaco uscente Giancarlo Mazzotta e lo sfidante Gianni Erroi.

A Manfredonia sei invece gli sfidanti: due donne e quattro uomini, tra cui il sindaco uscente.

Si vota nella sola giornata di domani (domenica 7novembre), dalle 7 alle 23.