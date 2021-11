Salento, Comuni Ricicloni: la classifica di Legambiente

SALENTO – Sono 113 i “Comuni ricicloni” in Puglia . Tra questi, 8 sono “rifiuti free”. A stabilirlo il premio di Legambiente , che in occasione della XIII edizione, ha assegnato il riconoscimento ai Comuni che oltre ad aver superato il 65% di raccolta differenziata hanno anche contenuto la produzione pro capite di secco residuo al di sotto dei 75 Kg/anno/abitante.

Tra i primi venti comuni del Salento troviamo Fragagnano, Montemesola , Castellaneta, Avetrana, Monteiasi , Neviano, Faggiano, San Giorgio Ionico, Cisternino, Latiano , Cellino San Marco, Carosino. Al 22esimo e al 24esimo posto Galatina e Leverano.

Tra le novità dell’edizione del 2021, le Menzioni Speciali dei Consorzi di Filiera che premiano i Comuni sulla qualità della raccolta delle frazioni secche come Lequile per la raccolta del vetro.

Grazie a una fitta rete di amministrazioni e cittadini sempre più attenti all’ambiente, in Puglia – e in Salento – la media percentuale di raccolta differenziata è in continua crescita.