Covid, 95 nuovi positivi. Nessun decesso

PUGLIA – Covid, nelle ultime 24 ore in Puglia sono emersi 95 nuovi casi di positività (a fronte di 7.469 tamponi effettuati) e non è stato registrato alcun decesso. Più nel dettaglio, come riportato nel bollettino regionale odierno, i nuovi contagi sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 27, Provincia di Bat: 1, Provincia di Brindisi: 2, Provincia di Foggia: 44, Provincia di Lecce: 13, Provincia di Taranto: 8

Non si sono registrati decessi.

3.125 sono le persone attualmente positive in tutta la regione. 139 i pazienti ricoverati in area non critica. 17 le persone in terapia intensiva.