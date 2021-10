Ospedale di Galatina ridimensionato, il consigliere De Pascalis: “Lasciato solo dalla politica”

GALATINA- Com’è noto, il Tar di Lecce, con sentenza del 13 ottobre scorso, ha respinto il ricorso di alcuni cittadini di Galatina contro i provvedimenti con cui la Regione e la Asl hanno disposto la chiusura di alcuni reparti dell’ospedale S. Caterina Novella. Su questo si è innestata la polemica politica. A parlare è Gianpiero De Pascalis, consigliere comunale di minoranza: “Si è detto, da più parti, che si è trattato di una sconfitta – dice- ma in realtà un risultato lo abbiamo portato a casa: con i primi provvedimenti impugnati, infatti, la Regione aveva soppresso, tra gli altri, i reparti di Chirurgia Generale e di Ortopedia. Dopo il ricorso, la Regione ha attribuito al S. Caterina Novella 5 posti letto di Chirurgia generale e 5 di Ortopedia”, sebbene la Asl li abbia poi destinati alla neoistituita week surgery, forma di organizzazione per interventi specifici che funziona dal lunedì al venerdì su prenotazione ma non può affrontare le emergenze, per le quali i tempi di percorrenza verso altri nosocomi vicini sono ritenuti congrui.

“La verità – aggiunge De Pascalis – è che in questa battaglia di civiltà, per tutta la nostra comunità, sono stato lasciato un pò solo; l’assise cittadina non è pervenuta, completamente indifferente alle sorti di una struttura che ha dato per tanti anni lustro alla nostra città. La politica, manco a dirlo, completamente silente. Come ho detto prima non temiamo le battaglie e neppure le sconfitte, perché quando si combatte con dignità la sconfitta non è mai disonorevole. È invece desolante (e questa è la sconfitta peggiore) assistere al totale disinteresse dimostrato nei confronti di una questione che riguarda le nostre vite, il nostro bene più prezioso, la salute, la vita”.

Per il futuro, si valuterà il ricorso al Consiglio di Stato dinanzi al quale la sentenza si può appellare.