V.Francavilla, ora continuità. A Pagani squalificato Prezioso, rientra Miceli

FRANCAVILLA FONTANA – Smaltita la sbornia per il roboante successo per 3 a 0 sulla capolista Bari, ora compito della Virtus Francavilla è quello di ritrovare la continuità dei risultati. I 3 punti contro i galletti sono certamente un’ottima base per riprendere la marcia e adesso il focus è già puntato sulla Paganese.

Per la trasferta in Campania mister Taurino dovrà fare a meno del centrocampista Mario Prezioso, ammonito nel derby è stato squalificato dal Giudice Sportivo. Un’assenza pesante, ma tra tra i disponibili tornerà Mirko Miceli. Il difensore ha dovuto mordere il freno contro il Bari per squalifica, ma a Pagani l’ex Avellino tornerà a riprendersi il suo posto nel cuore della linea difensiva.

Ad andare in panchina uno tra Fabio Delvino (autore di un’ottima prestazione nell’ultima giornata) e Riccardo Idda che, probabilmente, avrebbe bisogno di tiare il fiato dopo non aver saltato nemmeno un minuto in questa stagione.