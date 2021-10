Riordino ospedaliero, legittime le riduzioni dei reparti a Galatina

GALATINA – L’assetto attuale dell’ospedale di Galatina è pienamente in linea con la normativa nazionale di riferimento in tema di riordino ospedaliero. È quanto ha stabilito il TAR di Lecce. Con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ha rigettato il ricorso proposto da alcuni cittadini di Galatina e Comuni limitrofi, blindando i provvedimenti della Regione Puglia e dell’ASL Lecce: le disposizioni nazionali, infatti, non prevedono che gli ospedali di base, quale come quello di Galatina, debbano essere dotati dei reparti di Cardiologia, Traumatologia e Geriatria.

Inoltre, le specialità di Chirurgia Generale e di Ortopedia sono regolarmente garantite nel Santa Caterina Novella tramite specifici posti letto di “chirurgia settimanale”.

Riconosciute, dunque, le tesi difensive della Asl, difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, e della Regione Puglia.