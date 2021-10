Ronzulli (Legambiente Puglia): condanniamo la mattanza, al tavolo regionale proposte concrete

PUGLIA- “Regole chiare e precise, che competono anche alla Regione: si possono istituire delle zone protette, si possono imporre limiti di accesso in determinate aree”. La condanna della mattanza nel mare di Leuca è unanime: di fronte alle immagini del peschereccio siciliano in azione e delle reti stracolme di pesce non si può rimanere indifferenti.

L’intervento della Regione Puglia sollecitato da più parti ha portato alla convocazione di un tavolo da parte dell’assessora all’ambiente Anna Grazia Maraschio che si terrà lunedì mattina alle 10 nella sede leccese della Regione puglia in viale Aldo Moro alla presenza dell’assessore all’Agricoltura, Industria e Agroalimentare Donato Pentassuglia. Al tavolo sono stati convocati il rappresentanti della capitanerie di porto di Gallipoli e Leuca, Legambiente Puglia e il circolo Legambiente Capo di Leuca. “Condanniamo quanto sta avvenendo nel mare del Salento- dice Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia– al tavolo chiederemo alla Regione di intervenire concretamente”.

Occorre un intervento legislativo, commenta Giuseppe Negro del Circolo Legambiente Capo di Leuca. Al tavolo saranno presenti anche i pescatori di Leuca Valentino Pizzolante e Cosimino Colaci.