Inaugurata la sede Mrs di Galatina

GALATINA- Sul Corso Principe di Piemonte presso Gallerie Tartaro è stata inaugurata la nuova sede del coordinamento cittadino di Galatina del MRS. A fare gli onori di casa il coordinatore provinciale Francesco Viva e il coordinatore cittadino Francesco Colaci, ed il sindaco Marcello Amante.

“Questo per noi è un momento importante perché diamo una nuova casa al nostro progetto politico targato Movimento Regione Salento. – Afferma Francesco Viva – Partiamo da qui, da questa sede, e siamo orgogliosi di poter affermare che la nostra missione parte proprio da Galatina ed è guidata dal grande amore per il nostro Salento. – Conclude il coordinatore provinciale – Ringrazio tutti i presenti ed è bello vedere questa grande unità intorno al nostro progetto”.

Sulla stessa linea di pensiero il commento del coordinatore cittadino Francesco Colaci: “Siamo felici di aver tagliato il nastro inaugurale di questa nostra nuova sede, base di partenza per l’impegno sempre maggiore che profonderemo per Galatina e per il Salento. Siamo in una fase nuova in cui ogni piccolo tassello diventa una grande azione sulla via delle nostre azioni future. Grazie a tutti i presenti, andiamo avanti certi di poter creare qualcosa di grande in questa nostra bellissima Galatina che ha bisogno di noi e della nostra passione politica per rifiorire”.

Presenti il presidente Paolo Pagliaro, il coordinatore regionale Pierpaolo Signore e il sindaco di Sogliano e portavoce del nostro movimento, Giovanni Casarano, oltre ai tanti militanti e amici.

“Siamo una grande famiglia che propone un modo nuovo di fare politica: in mezzo alla gente, con la gente. – Ha commentato il presidente Paolo Pagliaro – La nostra azione parte dal basso e guarda in alto. Ed oggi abbiamo dato ancora una volta profondità alla nostra azione e alla nostra idea con gli amici del coordinamento cittadino del Movimento Regione Salento di Galatina che hanno inaugurato la loro, anzi la nostra, bellissima sede, perché qui siamo tutti per uno e uno per tutti. Uniti si vince”. Infine, il presidente Pagliaro conclude con i dovuti ringraziamenti: “Grazie al coordinatore provinciale Francesco Viva e al coordinatore cittadino Francesco Colaci per il grande lavoro che svolgono quotidianamente e per aver organizzato questa bellissima serata”.

“Per me che provengo dai partiti nazionali vedere questo clima, respirare quest’aria di voglia di cambiamento in un movimento territoriale, è stupendo; mi fa capire che ho fatto la scelta giusta. – Afferma Pierpaolo Signore – Complimenti agli amici di Galatina. Il nostro movimento è un forziere di passione e voglia di fare, di amore per la buona politica e per questo nostro meraviglioso territorio. Da quando sono arrivato sto girando nei vari paesi – conclude il coordinatore regionale – ed ovunque c’è questo senso di appartenenza e di amore per il Salento e per la propria comunità che rappresenta una marcia in più rispetto ai partiti tradizionali”.

Dopo il taglio del nastro la serata è proseguita all’insegna della convivialità e dell’amicizia intorno ad un progetto comune mirato alla bella politica, quella che unisce e guarda al futuro.