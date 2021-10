PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 18.601 test effettuati sono stati registrati 127 nuovi casi in Puglia. Di questi: 39 nel Barese, 22 nel Foggiano, 13 nella Bat, 35 nel Leccese. 12 a Brindisi e 6 in provincia di Taranto.

Zero i decessi

2.317 sono le persone attualmente positive in tutta la Regione Puglia: 126 sono ricoverate in condizioni non critiche, 16 in terapia intensiva