Imprese schiacciate dal covid, dalla Regione due bandi da 126 mln

BARI- Due nuovi bandi della Regione Puglia da 126 milioni di euro totali, per sostenere le imprese danneggiate dalla crisi generata dalla pandemia Covid. Si tratta di Microprestito e della misura straordinaria di “Aiuto Custodiamo le imprese”. La prima misura, da 80 milioni di euro, si rivolge a microimprese che per la pandemia non hanno ancora raggiunto nel 2021 i livelli di ricavi conseguiti nel 2019 e le sostiene con un finanziamento agevolato, dai 5mila ai 30mila euro, ed un’assistenza rimborsabile pari al 20% del finanziamento stesso. “Custodiamo le imprese”, grazie ad una dotazione di oltre 46,2 milioni di euro, potrà offrire alle imprese micro, piccole e medie del territorio, costrette alla chiusura per decreto nel corso del 2021, una sovvenzione diretta in grado di compensare i minori ricavi conseguiti nel 2021.