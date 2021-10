Aerospazio e innovazione, la delegazione Pugliese incontra i vertici a Dubai

DUBAI- La Regione Puglia protagonista all’Expo di Dubai della Space Week, un’intera settimana dedicata alla promozione delle eccellenze dell’aerospazio pugliese. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci stanno guidando la delegazione istituzionale contando sulla presenza di nove imprese dell’aerospazio e nove start up innovative pugliesi

Nelle scorse ore la delegazione pugliese ha visitato Strata Manufacturing PJSC (STRATA), una società specializzata nella realizzazione di aerostrutture in materiali compositi, fondata nel 2009 , mentre in mattinata hanno visitato il Sharjah Research, Technology and Innovation Park Free Zone (SRTI Park), un parco tecnologico istituito nel 2016 che mira a sviluppare e gestire un ecosistema di innovazione promuovendo la ricerca e lo sviluppo delle attività imprenditoriali e supportando la collaborazione tra industria, governo e mondo accademico.

La città universitaria di Sharjah è uno dei partner principali del parco, il cui obiettivo è costruire un sistema che miri a generare innovazione, coltivare talenti e promuovere le nuove idee trasformandole in progetti di collaborazione.

Anche in questa giornata quindi diversi gli incontri business to business. Le imprese pugliesi, infatti, hanno incontrato i vertici del Parco e le aziende di una delegazione impreditoriale del Brasile – presente, come la delegazione pugliese, alla settimana dello spazio a Expo Dubai – guidata al Ministro della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Comunicazione l’astronauta Marcos Pontes. Incontri che si aggiungono a quelli tenuti ieri con 35 tra imprese ed investitori al fine di creare connessioni e avviare possibili partnership commerciali tra le nostre imprese e le imprese attive nel settore IT.