Ballottaggi, urne aperte. Si vota a Ginosa e Massafra

TARANTO- Domenica e lunedì di ballottaggi in numerosi comuni. In Puglia sono cinque Comuni in cui si torna alle urne per la scelta del nuovo sindaco: Cerignola, in provincia di Foggia, a Noicattaro e Ruvo di Puglia nel Barese, e a Ginosa e Massafra, in provincia di Taranto.

A Ginosa il sindaco uscente Vito Parisi, candidato del Movimento 5 Stelle, sfida Patrizia Ratti, sostenuta da Forza Italia. A Massafra sarà sfida tra Fabrizio Quarto, sindaco uscente di centrosinistra, e Domenico Santoro, candidato per la coalizione di centrodestra. Le urne sono aperte dalle 7 sino alle 23, e domani dalle ore 7 sino alle.