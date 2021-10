La rinascita dopo il lockdown: premiato giovane pasticcere per impegno e passione

MOTTOLA- Il lockdown è stato per tutti un periodo buio. Sono infatti diverse le attività andate distrutte, diverse le saracinesche abbassate, ma c’è anche chi non si è arreso riuscendo a tornare più forte di prima. Proprio come oggi dimostra il giovane pasticcere di Mottola premiato da Confartigianato Puglia per l’impegno e la passione.

Si tratta di Gianluca Trisolini che a soli 25 anni è pronto per una nuova sfida. Pasticcere per vocazione, ma anche appassionato di musica e con tanta voglia di continuare a formarsi: ha trasformato il lockdown in un’occasione per migliorare ancora. E adesso il suo laboratorio sarà l’unico in Puglia a ospitare lo stage degli allievi- provenienti da altre regioni- della più importante Accademia di pasticceria italiana, diretta dal maestro Davide Malizia