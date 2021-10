La Giunta approva ufficialmente il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani

PUGLIA- La Giunta Regionale nella seduta odierna ha ufficialmente approvato la proposta del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani. La prevenzione della produzione di rifiuti, il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, l’apertura all’utilizzo del sistema di tariffazione puntuale sono alcune delle principali misure della prima parte della filiera.

Sul lato impiantistico, per la chiusura del ciclo, si pongono le basi per un’azione pubblica in sinergia con i privati, mirando ad una chiusura del ciclo dei rifiuti urbani già nel breve periodo con previsti benefici in termini tariffari.

Non si ricorrerà più ad impianti di trattamento di rifiuti urbani ubicati fuori dal territorio regionale ma, al contrario, sarà garantita l’autosufficienza del sistema e la prossimità dei conferimenti nella nostra Regione

Per l’indifferenziato non sono previste nuove discariche pubbliche e già dal 2022 si procederà alla graduale dismissione di impianti di trattamento meccanico biologico attualmente in esercizio nel nostro territorio. Sul tema del compostaggio, infine, sono previsti impianti pubblici di trattamento e recupero della frazione organica a copertura di parte del fabbisogno regionale.