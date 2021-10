Restauro edifici storici: al via il corso “Digital Construction Manager for Historical Buildings”

LECCE- “Digital Construction Manager for Historical Buildings“: presentato presso la sede del Collegio Geometri di Lecce il nuovo corso biennale totalmente gratuito che si pone l’obiettivo di formare professionisti del restauro architettonico di edifici storici.

Si tratta di un progetto sperimentale, unico nel Salento come nel resto della Puglia, che darà l’opportunità ai ragazzi di accorciare i tempi per così catapultarsi nella vita professionale. C’è ancora tempo per iscriversi al corso, anzi ancora pochissimi giorni per cogliere questa nuova linfa legata al settore dell’edilizia.

“L’idea di strutturare un progetto sperimentale unico in Puglia ed incentrato sul tema del recupero e della conservazione dell’immenso patrimonio architettonico presente nel nostro Paese, fra cui molteplici risorse di grande valenza storico-artistico-culturale– spiega Giuseppa Antonaci, presidente ITS Turismo Puglia – ci ha guidato nella progettazione di un profilo di Tecnico Superiore specializzato nel settore del restauro architettonico ed in grado di integrare in maniera sinergica tutte le attività rivolte alla promozione del patrimonio territoriale, in particolare quelle riguardanti interventi di restauro di immobili posti sotto tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

“Si tratta di un’opportunità di formazione importantissima per i giovani diplomati degli Istituti tecnici ad indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio)”, sottolinea il presidente del Collegio Geometri di Lecce, Luigi Ratano. “Il percorso biennale ed il relativo titolo ITS in uscita – evidenzia – è stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale dei Geometri come valido per accedere all’esame di abilitazione alla libera professione di Geometra ed è quindi equipollente al biennio di pratica professionale obbligatorio per presentarsi all’esame di Stato”.

Un tavolo tecnico molto qualificato ha supportato la Fondazione ITS nel lavoro di co-progettazione del profilo professionale: l’ANCE associazione delle imprese edili, la FSC di Lecce, il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati, l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di di Lecce, il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento ed il Dipartimento di Beni Culturali dello stesso Ateneo.

La sede del corso è a Lecce. Si accede tramite una selezione in ingresso, ed alla conclusione del biennio si consegue, con il superamento dell’esame finale, il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).

Tutte le info su: www.itsturismopuglia.gov.it.