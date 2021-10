Covid, il bollettino: 76 nuovi casi e zero decessi. Positivi a quota 2.402

PUGLIA – Covid, nelle ultime 24 ore in Puglia a fronte di 7.556 tamponi effettuati, sono emersi 76 nuovi casi di contagio. Nessuna persona è deceduta.

Più nel dettaglio: la provincia che ha registrato il maggior numero di positivi è stata quella di Foggia con 54. A seguire il Barese e il Leccese con 7, il Brindisino con 3 e la provincia di Taranto con 1. Nessun nuovo positivo nella Bat.

2.402 sono le persone attualmente positive in tutta la Puglia. 134 le persone ricoverate in area non critica. 21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.