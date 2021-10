“PNRR, è sviluppo e sicurezza”, Lamorgese al teatro Apollo

LECCE – La ministra Lamorgese ha partecipato anche al secondo appuntamento del ciclo di incontri sulle risorse europee per la ripartenza “Da sud” che si è svolto stamattina a Lecce, presso il Teatro Apollo.

Il tema della giornata è stato “PNRR è sviluppo e sicurezza”. Proprio in merito a quest’ultimo la ministra dell’interno ha dichiarato: “I Comuni devono sapere cogliere questa opportunità. Hanno a loro disposizione circa 12 miliardi da spendere in progetti. Noi daremo loro una mano affinché riescano ad essere efficienti e rapidi”.

All’incontro, oltre al senatore Stefàno, hanno preso parte, tra gli altri, anche il Prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio, il Sindaco della Città, Carlo Salvemini, il Vicesegretario Generale CGIL, Gianna Fracassi e il Presidente Confindustria Puglia Sergio Fontana.

Presente, in collegamento Skype, anche il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani.