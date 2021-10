L’edilizia traina la ripresa, ma pesano i rincari delle materie prime

PUGLIA- Il settore edile traina la ripresa ecomonica post pandemia anche in Puglia. Tuttavia, l’incremento dei prezzi delle materie prime rischia di ridurre l’impatto. Il superbonus al 110 per cento ha agevolato la crescita, ed i numeri positivi sono in continua crescita. In base ai dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, resi noti nelle scorse ore a Bari, tenendo conto delle pratiche trasmesse a Enea (e Ministero della transizione ecologica), al 30 settembre scorso in Italia le asseverazioni (ovvero i documenti rilasciati da un professionista per certificare il possesso di determinati requisiti al fine di accedere a delle detrazioni fiscali) sono già 46.195, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 7.495.428.323 euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione sono pari a 5.114.321.404 euro ovvero il 68 per cento. In Puglia, le asseverazioni sono 2.980, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 429.531.724 euro, mentre quelli relativi a lavori già conclusi ammessi a detrazione sono pari a 288.544.374 euro. Sempre in Puglia, l’investimento medio per i condomini è stato di 652.849 euro, quello per gli edifici unifamiliari di 98.185 euro e quello per le unità abitative funzionalmente indipendenti di 96.137 euro. Le imprese edili e artigiane, letteralmente massacrate da un anno di pandemia, rifiatano.Gli incrementi dei costi del legno, ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati nell’ultimo periodo, però, in percentuali che oscillano dal +20% al +80% hanno messo in grandissima difficoltà le aziende, costrette a rivedere i margini operativi preventivati qualche mese prima.