PUGLIA – Covid, nelle ultime 24 ore in Puglia a fronte di 12.982 tamponi effettuati, sono emersi 94 nuovi casi di contagio. Più nel dettaglio: 25 nel Barese, 4 nella Bat, 8 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 18 nel Leccese, 15 nel Tarantino.

2.450 sono le persone attualmente positive in tutta la Puglia. 146 le persone ricoverate in area non critica. 19 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.