PUGLIA- Continua a calare la curva dei contagi in Puglia. Nell’ultimo bollettino regionale su 8.021 test effettuati sono stati registrati 64 nuovi casi: 4 nel Barese, 20 nel Foggiano, 5 nella Bat, 24 nel Leccese, 6 nel Brindisino e 4 in provincia di Taranto.

E’ stato registrato un decesso.

I casi attualmente positivi in tutta la regione sono 2.593: 150 sono ricoverati in condizioni non gravi, 15 in terapia intensiva