World dog show: il Salento sul podio con un Bulldog Inglese

BRNO- Il Salento sul podio anche con un amico a 4 zampe. Si è svolto a Brno, in Repubblica Ceca, il WORLD DOG SHOW. In campo allevatori provenienti da ogni parte del mondo, insieme a diverse razze, tra cui quella del Bulldog Inglese. In questa categoria, presente un esemplare di un allevamento leccese Angrisan-Bull Jeff Bezos, che è riuscito a guadagnarsi il terzo posto.

Grande soddisfazione per i proprietari Iury Stabile e Tiziano De Santis: “Per noi è stato un grande giorno -affermano- Un ringraziamento al giudice speciale Barbera Zanieri per averlo apprezzato in una classe di 20 soggetti di altissima qualità. Tantissimi complimenti per la location e l’ organizzazione come sempre impeccabile”