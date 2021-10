PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 14.228 test effettuati sono stati registrati 138 nuovi casi in Puglia: 37 in provincia di Bari, 17 a Foggia, 19 nella Bat, 29 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Brindisi, 28 in provincia di Taranto.

E’ stato registrato anche un decesso.

In tutta la regione, attualmente, si hanno 2.566 positivi. Di questi 143 sono ricoverati in condizioni non critiche, 15 quelli in terapia intensiva.