Tre giorni per immaginare il futuro della residenza universitaria De Giorgi

LECCE – Tre giorni per immaginare nuovi spazi e nuove pratiche per la residenza universitaria Ennio De Giorgi di Lecce. È questo il tema del workshop di progettazione partecipata che si è svolto dal 28 al 30 settembre nell’ambito del progetto “Puglia Regione Universitaria”, promosso dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Adisu Puglia in collaborazione con Comune di Lecce.

Gli incontri hanno preso il via con la presentazione di una serie di casi studio per approfondire tematiche che vanno dalla progettazione di architetture flessibili per usi temporanei alle nuove modalità sostenibili di costruzione, per poi passare alla fase di progettazione con gli studenti universitari, progettisti neo laureati, la comunità del Terzo Luogo e gli abitanti di Lecce.

Tre giorni di lavori e di approfondimento arricchiti anche da installazioni, proiezioni, cucina condivisa, momenti di festa CON presenze istituzionali del territorio, dal Comune di Lecce alla Provincia, ad architetti, professionisti della rigenerazione urbana come i ricercatori del Politecnico di Bari, e degli altri atenei coinvolti nel progetto

L’obiettivo è stato quello di dare nuove risposte ai bisogni della comunità studentesca e al suo modo di relazionarsi con la città, tracciando nuove connessioni e progettando servizi innovativi.