Brindisi, parte l’iter per il parco eolico galleggiante

BRINDISI – Parte l’iter per il terzo parco eolico off shore in Puglia al largo di Brindisi per 1.2 Gigawatt presentato dalle società Falck Renewables e BlueFloat Energy. Si tratta del primo progetto in Puglia per lo sviluppo di parchi eolici marini galleggianti al largo della costa.

Il progetto è stato denominato Kailia Energia e consente il posizionamento delle pale eoliche in mare aperto e profondo, senza realizzare una fondazione fissa. Le società depositeranno presso il Ministero per la Transizione Ecologica la documentazione necessaria all’avvio dell’istanza autorizzativa, poi partirà una consultazione preliminare e successivamente lo studio di impatto ambientale per la successiva procedura di VIA.