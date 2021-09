Ledesma, Virtus Matino e Ascla insieme per “Il calcio palestra di vita”

MATINO – Lo sport è vita, speranza, formazione, integrazione, divertimento e tanto altro.

Dalla prima squadra al settore giovanile: il Matino della presidentessa Cristina Costantino vuole sorprendere ancora.

Dopo ben cinque promozioni di fila ed un ottimo esordio che ha sorpreso i tanti nel campionato di Serie D: al via con una nuova sfida, sposata anche dal responsabile dell’Attività di Base della Polisportiva Virtus Matino Roberto De Giorgi.

Nella suggestiva location del Palazzo Marchesale di Matino è stato presentato il nuovo progetto del settore giovanile denominato “Il Calcio Palestra di Vita”. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Polisportiva Virtus Matino e l’Associazione Scuole e Lavoro, Ascla, di Casarano.

Il calcio non è solo un gioco, uno sport, ma è integrazione ed aggregazione: è questo l’obiettivo principale della nuova sfida.

Il collaboratore tecnico di questo progetto è l’ex capitano del Lecce e della Lazio, Cristian Ledesma, che vanta nella sua carriera di calciatore ha vestito anche la maglia della nazionale italiana.

Impegno, costanza e amore per un nuovo e bello progetto all’insegna di sport e integrazione.