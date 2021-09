La Puglia torna in Albania, Delli Noci: “Opportunità per entrambi”

TIRANA – La Puglia torna per due giorni in Albania, a Tirana. Lo fa con una delegazione guidata dall’Assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, per incontrare le Istituzioni e le imprese pugliesi che operano sul territorio.

“L’obiettivo di questo primo incontro – spiega l’assessore – è avviare per la prima volta una relazione strutturata fra le imprese pugliesi in Albania e la Regione Puglia, per rendere virtuoso il rapporto con il proprio tessuto produttivo all’estero e per andare oltre il concetto di delocalizzazione. L’ascolto dei fabbisogni rappresenta il primo passo per conoscere esigenze e criticità e, dunque, per poter individuare misure e strumenti per sostenere le imprese, a condizione che portino valore aggiunto all’economia regionale.È un’occasione straordinaria -conclude- per continuare a costruire relazioni e collaborazioni su tematiche di interesse comune, capaci di rafforzare l’asse Albania- Puglia”.