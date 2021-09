Covid, il bollettino: 139 nuovi casi e un decesso

PUGLIA – Covid, i numeri del bollettino regionale riferiti alle ultime 24 ore in Puglia. A fronte di 14.966 tamponi, sono emersi 139 nuovi casi di positività. È stato registrato anche un decesso.

Più nel dettaglio, dei nuovi contagi emersi, 49 sono nel Barese, 5 nel Foggiano, 7 nella Bat, 61 in provincia di Lecce, 16 nel Brindisino.

2.942 sono gli attuali positivi in tutta la regione. 166 i pazienti ricoverati in area non critica. 19, dunque in calo, i pazienti ricoverati invece in terapia intensiva.