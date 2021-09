Campionato nazionale cronometro individuale Acsi Ciclismo: i nuovi campioni

LECCE – In sessanta partecipanti si sono sfidati domenica mattina, in una giornata caldissima di fine estate alla conquista della maglia di Campione Nazionale cronometro individuale Acsi. 13 chilometri in bicicletta per la prova unica.

La partenza da via Adriatica, poi tutti lungo il tracciato che dal capoluogo ha portato fino alla Marina di Torre Chianca e ritorno.

Più di 15 i team in gara, oltre ai padroni di casa salentini, partecipanti dalle Marche, dal Trentino, dalla Lombardia, dalla Liguria, dalla Toscana e dal Lazio.

La passione per le due ruote coinvolge e conquista. Organizzata dal team amici te lu Garden che conta circa trenta tesserati, presieduta da Domenico De Franceschi, la manifestazione è stata un successo.

All’arrivo foto e sorrisi per vincitori e premiati che portano a casa la maglia di Campione Nazionale Cronometro Individuale.

Il primo a concludere la gara è stato Luigi Paolini (Angelini Cycling) che ha tagliato il traguardo a 17′ 03” 605 , secondo Antonio Ragione (team Bruma Investigazione), terzo il savonese Gabriele Davi (Sanetti Sport)

Al termine l’atteso momento dedicato alla premiazione per categorie di fasce d’età

I Nuovi Campioni nazionali cronometro individuale Acsi Ciclismo:

per la Categoria Donne A: Veronica Calogiuri; Categoria Junior: Giovanni Tornielli; Categoria Senior 1: Cristian Rizzo; Categoria Veterano 2 : Luigi Barba; Categoria Gentleman 1 : Luigi Paolini; Categoria Genmtleman 2: Santino Spedicato; Categoria Supergentleman A:Arturo Tommaso Renzetti; Categoria Supergentleman B: Gerardo Urso; Categoria Supergentleman C: Montesanti.

Hanno partecipato anche le categorie H, non normodotati, rappresentati per tutti dal Colonnello Carlo Calcagni.