Lecce, è già vigilia. Baroni: “a Crotone ci faremo trovare pronti”

LECCE (G. Serafino) – Non c’è tempo per godersi il primo successo in campionato per il Lecce perché è già vigilia di campionato. La festa dell’ultimo minuto contro l’Alessandria è già in archivio e nei pensieri dei giallorossi c’è già la sfida di domani sera sul campo del Crotone.

A fare il punto prima della partenza alla volta della Calabria è stato mister Marco Baroni che, subito dopo l’allenamento di rifinitura, ha incontrato i giornalisti per il consueto appuntamento in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto prima del doppio appuntamento in trasferta a distanza ravvicinata contro Crotone e Cittadella. L’analisi parte dalla lista dei convocati, nonostante alcuni acciacchi.

“Sì, sono tutti convocati, anche Tuia, Majer e Strefezza – spiga il mister. Il brasiliano prima della gara contro l’Alessandria ha patito un leggero edema: lui mi ha dato la disponibilità a giocare, ma abbiamo deciso di non rischiarlo. E’ un giocatore esplosivo e viste anche le tre gare ravvicinate mi sono assunto io la responsabilità di non schierarlo. Majer, invece, ha un problema tendineo all’inserzione del inguine: ha giocato con un antidolorifico me nel corso dell’intervallo ha subito un lieve fastidio. Anche questo aspetto lo terrò in grande considerazione. Tuia invece è ok: ha preso una ginocchiata sul collaterale già superata”.

Sguardo, quindi, al prossimo avversario. “l Crotone è una squadra che ho visto giocare contro il Como – analizza Baroni. Offre un calcio dinamico e aggressivo e ci sarà da correre. Ma in questo momento dobbiamo liberarci da ogni retro-pensiero: sappiamo di dover affrontare un avversario di livello e per questo dobbiamo farci trovare pronti. Veniamo da un risultato che ci ha dato grande condizione e morale, perché ci abbiamo creduto fino all’ultimo: ci sono allora tutti i presupposti per fare bene domani sera”.

L’analisi poi entra più nel dettaglio: il Lecce nelle prime giornate dimostra grande affanno nell’andare a rete e solo contro l’Alessandria è arrivato il primo gol su azione. Marco Baroni sul punto dice: “i dati dicono che sfruttiamo molto i calci piazzati, meno le azioni su manovra. Ma i dati dicono anche che siamo entrati in area 52 volte, 18 i cross: è vero, c’è da migliorare molto, soprattutto sul piano della gestione, ma contro l’Alessandria abbiamo affrontato un avversario schierato e in casa sarà quasi sempre così”.

Focus poi sulla difesa che contro l’Alessandria ha visto gli esordi stagionali di Barreca e Meccariello. “Sono entrati perché avevo bisogno di aumentare l’intensità di spinta sulle fasce – chiosa. Barreca, poi, aveva assoluto bisogno di mettere minuti nelle gambe. La stessa cosa vale per Meccariello che è molto bravo sulle palle inattive. Il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti. Più Calabresi o Gendrey per domani? Calabresi ha fatto molto bene, mi è piaciuto specialmente l’atteggiamento: adesso devo solo valutare le poche ore di recupero che abbiamo perché è uscito con i crampi. E’ un dubbio che mi porto fino a domani”.

Infine, impossibile non fare un passaggio su Pablo Rodriguez. Lo spagnolo ha spaccato in due la sfida contro i piemontesi, siglando il 2-2 e procurando l’esplosione di Di Gennaro. Su di lui Baroni dice: “Rodriguez deve essere bravo a ritagliarsi il suo spazio anche accanto a Coda. Noi abbiamo un sistema di gioco con 4 difensori, due esterni offensivi e una punta. Poi il fatto che a volte si possa giocare con un giocatore dietro alla punta, cambia di poco lo schema. Pablo dà il meglio quando guarda la porta e credo che lui possa interpretare bene questo ruolo. Sarà anche l’avversario di turno a incidere sulle scelte iniziali che possono portarci ad un 4-2-3-1: è una condizione che era ed è prevista”, conclude.