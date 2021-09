PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 13.391 test effettuati sono stati registrati 164 nuovi casi positivi in tutta la Regione Puglia: 57 nel Barese, 21 a Foggia e 21 nella Bat; 51 in provincia di Lecce, 5 nel Brindisino e 6 nel Tarantino.

Fortunatamente non si sono registrati decessi.

Sono 3.298 i casi attualmente positivi in tutta la Regione Puglia: 187 sono ricoverati in condizioni non critiche, 19 in terapia intensiva.