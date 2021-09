Basket, Brindisi batte Sassari e vola in semifinale di Supercoppa

La Happy Casa Brindisi batte per 76 a 66 il Banco di Sardegna Sassari e stacca il biglietto per la semifinale di Supercoppa.

I salentini fanno vedere subito i muscoli agli avversari giocando un buon basket, Sassari però non molla e il primo quarto si chiude per 18 a 14.

Nel secondo quarto Brindisi prova a sgusciare via con Redivo e Chappell che portano la situazione sul 23 a 14; Clemmons accorcia ma Gaspardo prima e Perkins poi portano sul 34-25 Brindisi alla fine del secondo quarto.

Nel terzo periodo Sassari ancora in palla e le due squadre si offendono colpo su colpo ed i sardi terminano il tempo sul 48 a 52 per i brindisini.

Nell’ultimo quarto la Happy Casa emana il ruggito finale e rimane in avanti terminando per 76 a 66 e volando in semifinale dove lunedì incontrerà la vincente di AIX Armani Exchange Milano e NutriBullet Treviso Basket che si sfideranno alle 18:00.

Un buon Brindisi che inizia a convincere e lascia ben sperare per la stagione appena iniziata. La mano di Vitucci si vede ed i rimbalzi sono quelli giusti.