LECCE – Venerdì mattina dedicato all’allenamento di rifinitura per il Lecce di Baroni che lima gli ultimi dettagli per la gara di sabato pomeriggio che giocherà al Via del Mare con l’Alessandria.

Buone notizie per il tecnico giallorosso, anche Gendrey è rientrato in gruppo, dunque, c’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la formazione iniziale da schierare contro i piemontesi.

Volendo ipotizzare l’undici titolare a 24 ore dalla gara possiamo dire che in porta ci sarà Gabriel con Tuia e Lucioni difensori centrali, Calabresi a destra e Gallo a sinistra per chiudere la linea difensiva a quattro, con Gendrey quindi in panchina, mentre in mezzo al campo chiavi della cabina di regia a Hjulmand con Majer e Gargiulo ai suoi lati, mentre in avanti sembra scontato il tridente formato da Di Mariano, Coda e Strefezza.

I salentini sicuramente scenderanno in campo con la maglia giallorossa sulla quale per la prima volta ci sarà un nuovo Co-Sponsor, Asfalti Isolbit, che rafforza il suo impegno e abbraccia in modo ancora più caloroso la causa della società di Via Col. Costadura.

Sarà una gara difficile contro un avversario che arriva dopo tre sconfitte consecutive dove però gli Orsi non hanno sfigurato con Benevento, Pisa e Brescia e sognano il colpaccio al Via del Mare.

I ragazzi di Moreno Longo sono sbarazzini ed hanno due ex Lecce nella batteria di attaccanti e sono Palombi e Marconi, ma proprio in attacco c’è il bomber del torneo che ha già segnato 4 gol, Corazza.

Longo potrebbe scegliere col 3-5-2 Pisseri tra i pali, Mantovani, Di Gennaro e Parodi in difesa; Mustacchio, Chiarello, Casarini, Bruccini e Beghetto in mezzo al campo a supporto delle punte Corazza e Palombi.

Tra tante ipotesi ma una certezza: si gioca sabato alle ore 14 ed arbitra il sig. Piero Giacomelli di Trieste e sarà possibile seguire la radiocronaca su Radio Rama.

Lupi contro Orsi, il Salento incontra il Piemonte, Baroni e Longo filosofie di gioco diverse a confronto, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una bella gara di calcio.

Il Lecce però ha solo un obiettivo: vincere.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All.: M.Baroni. ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Chiarello, Casarini, Bruccini, Beghetto; Corazza, Palombi. All.: M. Longo. ARBITRO: sig. Piero Giacomelli di Trieste ASSISTENTI: sig. Gabriele Nuzzi di Valdarno e sig. Nicolò Cipriani di Empoli; IV uomo sig. Matteo Centi di Viterbo. In sala video (VAR) sig. Antonio Di Martino di Teramo e (AVAR) sig. Sergio Ranghetti di Chiari.

M.C.