Covid, contagi calano del 15% in una settimana. Oggi 248 nuovi positivi

BARI- I contagi da Covid sono calati in Puglia del 15,3 per cento in una settimana. È il dato che emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. I «casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti» sono 91; sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica (7%) che in terapia intensiva (4%). Nell’ultima settimana analizzata, la provincia con più contagi è quella Bat con 54 nuovi casi; seguono Lecce (42); Brindisi (31); Foggia (28); Bari (25) e Taranto (16).

Sul fronte vaccini, in Puglia è del 6,7% la quota di popolazione over 50 che non ha ricevuto nemmeno una dose: è il miglior risultato in Italia, seguito da quello della Lombardia. La popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 71%.

Intanto, il bollettino di oggi, 16 settembre, in Puglia registra 248 nuovi positivi su 13.931 tamponi effettuati. Lecce continua ad essere la provincia salentina con il maggior numero di positivi giornalieri: sono 59. Gli altri casi sono così distribuiti: 40 in provincia di Brindisi, 14 nel Tarantino, 53 a Bari, 32 nella Bat, 43 in provincia di Foggia. Un decesso. 184 i pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, 20 in Terapia Intensiva.