Vaccino anti Covid in farmacia: tutto ancora da definire

LECCE -Sono 125mila le dosi di vaccino anti Covid destinate alle farmacie di Puglia; tra Lecce e provincia sono circa 60 quelle idonee alla somministrazione.

Si attende di conoscere la logistica di consegna, prenotazione, e anche il tipo di vaccino, oltre al numero esatto di dosi per farmacia per dare il via al calendario delle somministrazioni. Tanti gli interrogativi per i farmacisti, che comunque sono pronti a vaccinare nella propria struttura.

A fine mese, o anche prima, si potrebbe partire con le prenotazioni.

Abbiamo intervistato il presidente dell’Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce, Domenico Di Tolla.