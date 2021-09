Leverano in Fiore 2021, un’esplosione di colori

LEVERANO- Grande successo di colori nel centro storico di Leverano, dove in questo lungo week-end è andata in scena una della manifestazioni più amate e di stampo internazionale. Stiamo parlando di Leverano in fiore, un evento realizzato con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, e che ha visto in scena circa 250-300 floricoltori rappresentati dall’associazione presieduta da Antonio Paglialunga.

Il centro storico si è così vestito a festa con installazioni floreali , o meglio con vere opere d’arte, presenti nelle corti, nelle piazze e nei vicoli del borgo, simbolo del concorso ArteFlorando a cui hanno aderito artisti provenienti da ogni parte del mondo: dall’ Estonia, dal Belgio, dalla Russia, dalla Spagna, dal Messico, dalla Lettonia e dall’ Olanda.

Ma non solo. Oltre al premio dedicato a questo importante concorso anche quello rivolto alle aziende locali che hanno partecipato attivamente a questa manifestazione, ricca di vita e in cui si è riuscito a percepire e toccare con mano quel sentimento di speranza e voglia di ripartire più forti di prima.