Tornano TrNews Talk e l’editoriale del Direttore

TELERAMA – Riprende, da questo lunedì 13 settembre, la stagione televisiva dell’anteprima del telegiornale, il TrNews Talk, e l’editoriale Nero su Bianco.

Il confronto con i protagonisti pugliesi e salentini. La politica, l’economia, il sociale e gli interventi da casa con le domande dei telespettatori. Il tutto, con il TrNews Talk, ritorna a partire da questo lunedì, alle 12.57.

Così come, sempre da questo lunedì, ritorna anche l’appuntamento con l’editoriale Nero su Bianco, per fare il punto sui maggiori temi locali e nazionali.Primo ospite del Talk, a inaugurare la nuova stagione, è il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Risponderà alle domande del direttore di Telerama, Giuseppe Vernaleone, e agli interrogativi di alcuni protagonisti dei settori più significativi per l’economia e lo sviluppo del Salento e della Puglia.

Come sempre il TrNews Talk accompagnerà i telespettatori fino all’appuntamento con il telegiornale che andrà in onda alle 14.30.

La replica sarà trasmessa a mezzanotte, subito dopo l’edizione notturna del tg in onda alle 23. Invece la quotidiana riflessione del direttore sui temi di maggior rilievo locale e nazionale, ossia l’editoriale Nero su bianco, andrà in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.05, 17.30, 19.30, 23.45 ed il giorno successivo alle 6.15, prima della rassegna stampa delle 6.30 e poi, nuovamente, alle 06.55.