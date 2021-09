Dal 23 al 26 settembre, Lecce torna ad essere capitale delle “Conversazioni sul futuro”

LECCE- Talk e libri, mostre e concerti, cinema e letteratura per ragazzi, ma anche visite guidate nel parco archeologico di Rudiae. Lecce torna ad essere capitale italiana del dialogo interculturale con la nuova edizione di “Conversazioni sul futuro”, il festival che dal 2013 è promosso dall’associazione “Diffondiamo idee di valore” con il coordinamento di Gabriella Morelli e con la collaborazione di Regione Puglia, Comune di Lecce, Polo BiblioMuseale e numerose realtà pubbliche e private.

Da giovedì 23 a domenica 26 settembre, si alterneranno 80 appuntamenti che vedranno protagonisti 200 ospiti nazionali e internazionali.

L’appuntamento inaugurale sarà dedicato al rapporto tra “Arte, creatività e diritti umani” con il vernissage della mostra “100 posters to fight fake news”, a cura del graphic designer franco iraniano Hervé Matine, fondatore di Poster For Tomorrow, e il concerto per Patrick Zaki del compositore iraniano Peyman Yazdanian.

Un incontro su “Seconde generazioni e diritti” è promosso da Amnesty International Italia e ai 60 anni dell’associazione sarà dedicata la “festa” finale con la partecipazione, tra gli altri, del portavoce italiano Riccardo Noury e dei gruppi musicali Canzoniere Grecanico Salentino, La Municipàl e Rachele Andrioli e Coro a Coro.

Il festival si fa strumento di approfondimento sulle tematiche di grande attualità. Gli esteri, in primis, con focus su Siria, Afghanistan, Egitto e Medio Oriente, Albania, Cina e paesi orientali, Africa. Nella giornata di apertura, un incontro è dedicato alle donne e al futuro delle religioni; nella seconda giornata, invece, si racconterà il G8 di Genova vent’anni dopo.

Si parlerà anche di Covid: sabato, la giornalista Floriana Bulfon e la magistrata Alessandra Dolci discuteranno di “Mafia e pandemia”, mentre il giornalista Alessio Lasta e lo psichiatra Leonardo Mendolicchio si confronteranno su “Il covid dell’anima: il disagio psichico degli adolescenti alla prova della pandemia”.

Approfondimenti sulla mafia con Nicola Gratteri, Leonardo Palmisano, Lirio Abbate.

Spazio anche ad altri temi quali diritti sociali e civili, ambiente, giornalismo, lingua e comunicazione, social e hate speech, satira, patrimonio e paesaggio, parità di genere, letteratura, televisione. Un incontro sarà dedicato a “Raffaella Carrà” con la presenza, tra gli altri, di Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, e Salvo Guercio, autore tv e collaboratore della Carrà.

Domenica pomeriggio, il direttore dell’Espresso Marco Damilano e il direttore della Treccani e assessore regionale Massimo Bray parleranno di comunicazione politica mentre in serata si discuterà del futuro della Tv (con Massimo Bernardini, Antonio Sofi, Saverio Raimondo e la critica Beatrice Dondi), del cambiamento climatico (con il direttore del CMCC Antonio Navarra, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e la giornalista Valentina Petrini) e del Diritto di essere informati con Sigfrido Ranucci di Report, Vittorio Di Trapani, segretario dell’Usigrai e altri speaker.

Tra le diverse chicche, giovedì 23 settembre, tra i resti dell’antica Rudiae, Nicola Gardini, docente di Letteratura Italiana e Comparata all’Università di Oxford e autore dei fortunati volumi “Viva il greco” e “Viva il latino” (Garzanti), dialogherà con l’archeologo Francesco D’Andria. Venerdì, il filosofo Bruno Mastroianni terrà lì una conversazione sul “silenzio.

Gli incontri si terranno all’aperto negli spazi del Convitto Palmieri, degli ex Conventi degli Agostiniani e dei Teatini, della Libreria Liberrima e del Parco Archeologico di Rudiae (con adeguata alternativa al coperto in caso di maltempo o pioggia) con ingresso gratuito, posti limitati e distanziati, green pass obbligatorio e prenotazione consigliata attraverso la piattaforma online Eventbrite.

Info e programma sul sito www.conversazionisulfuturo.it.

(foto dalla pagina Fb Conversazioni sul futuro)