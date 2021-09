PUGLIA- Ecco i numeri del bollettino di oggi in Puglia: sono 127 i nuovi positivi su 12. 574 tamponi effettuati. Lecce continua ad essere la provincia salentina con il maggior numero di positivi giornalieri: sono 33. Gli altri casi sono così distribuiti: 8 in provincia di Brindisi, 3 nel Tarantino, 51 a Bari, 11 nella Bat, 18 in provincia di Foggia. Non ci sono decessi.

182 i pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, 21 in Terapia Intensiva.