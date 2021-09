Covid, il bollettino: boom di decessi (11) e 200 nuovi casi

PUGLIA – Oggi in Puglia si registrano 200 nuovi casi di Coronavirus e 11 morti (ieri nessun decesso).

L’incidenza sugli 11.376 test giornalieri è dell’1,75%. I nuovi casi sono stati individuati 40 nel Barese, 37 nella provincia Bartletta-Andria-Trani, 24 nel Brindisino, 27 nel Foggiano, 49 nel Leccese, 18 nel Tarantino. Due casi riguardano 2 residenti fuori regione mentre per altri tre la provincia è in via di definizione.

Su 3.753 persone attualmente positive, 186 sono ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva.