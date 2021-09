PUGLIA – Sono 178 i nuovi casi registrati in Puglia su 14.233 test giornalieri eseguiti con una incidenza dell’1,2% in lieve calo rispetto a ieri. Non ci sono state vittime.I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 33; Bat: 34; Brindisi: 8; Foggia: 24; Lecce: 61; Taranto: 17.

Le persone attualmente positive sono 3.854, le ricoverate in area non critica sono 205 e 25 i malati ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri.