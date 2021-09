Rifiuti fuori regione, mozione di Gabellone: “ristorare i Comuni per costi aggiuntivi”

BARI – Il Consigliere regionale Antonio Gabellone (FdI) dopo una interrogazione sulla necessità di un nuovo Piano di gestione dei rifiuti, ha presentato una Mozione sulla necessità di ristorare, intanto, integralmente i Comuni, per i maggiori oneri che gli stessi stanno sostenendo per il conferimento dei rifiuti anche fuori regione.

“Ad oggi i Comuni – spiega il consigliere, a supporto della sua richiesta – continuano a sostenere maggiori costi per conferimento ed il trattamento della frazione organica fuori Regione e spendono dai 110 ai 120 euro a tonnellata conferita negli impianti privati presenti in Puglia, mentre la spesa media per il conferimento fuori Regione si aggira sui 250 euro. E la spesa annua per il servizio rifiuti, per una famiglia, in Puglia è di 351 euro”.