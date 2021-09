Covid e Sanità, lo sfogo di Emiliano: “per noi 400 mln in meno. È la questione meridionale”

BARI – “Dove sta scritto che la Puglia deve gestire la pandemia con una struttura sanitaria di buon livello, perché siamo tra le prime dieci Regioni dal punto di vista sanitario, ma con tanti soldi in meno?”

È lo sfogo amaro di Michele Emiliano, Governatore di Puglia, e non è di certo passato inosservato, considerato che è andato in onda su Sky Tg24. Il bilancio del presidente è, tutto sommato, positivo in termini di risultati. Ma è sui retroscena incolpevoli che insiste, mettendo i puntini sulle i.

“La struttura sanitaria pugliese, come tutte quelle che non sono la Lombardia, l’Emilia e il Veneto, ha un dimensionamento molto inferiore, purtroppo, per spesa storica: è andata sempre così – dice Emiliano – noi abbiamo la metà degli ospedali dell’Emilia Romagna a parità di abitanti, 45mila dipendenti e 400 milioni circa in meno dal budget dal fondo sanitario nazionale. Tradotto: giochiamo sette contro undici in sanità. Questa è – chiosa – la questione meridionale”.

Poi stila un bilancio sul livello della copertura vaccinale ottenuto ad oggi, ma solo “grazie al sacrificio di tanti operatori – precisa – e alla propensione dei pugliesi a vaccinarsi”.

Infine torna a rimarcare un divario tra Nord e Sud, in termini di risorse governative stanziate: “in passato, molto spesso, c’erano delle norme così complesse per le strutture comunali del sud, che sono la metà di quelle del nord, da metterle in forte difficoltà nella spesa, e poi ovviamente il giochetto era quello di riprendere questi soldi, metterli al centro e spenderli in maniera diversa rispetto agli indirizzi delle amministrazioni meridionali. Ora bisogna evitare questo -dice- e fare in modo che la programmazione di questa spesa sia corretta e perequativa, cioè questa spesa deve essere effettuata per superare questo divario”. E a proposito del budget sanitario a disposizione della Puglia rimarca: “400 milioni di budget in meno per fare le stesse cose è una somma enorme”.