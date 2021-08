Covid: 198 nuovi casi e un decesso. Salgono a 25 i ricoveri in terapia intensiva

PUGLIA – I dati riportati sul bollettino regionale odierno. Sono 198 i nuovi casi di contagio da covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 10.156 tamponi. E c’è anche un nuovo decesso.

Più nel dettaglio sono 64 i nuovi contagi nel Leccese, 16 nel Brindisino e 7 nel Tarantino, 50 nella Bat, 37 nel Barese e 22 in provincia di Foggia.

Sempre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 25 pazienti gravi attualmente assistiti in questo reparto. 241 sono invece i pazienti non gravi, sempre ricoverati negli ospedali pugliesi.

In totale, ad oggi, i positivi in tutta la regione ammontano a 4.683.