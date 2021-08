Lecce, contro il Como per ritrovarsi. Avversario da sempre ostico

LECCE (G. Serafino) – Dopo la prima batosta dell’anno, il Lecce è chiamato al pronto riscatto in occasione della prima gara davanti al pubblico amico. Lo stadio “Via del Mare” torna finalmente a riaprirsi ai tifosi, i quali si aspettano un’immediata risposta da parte della banda Baroni dopo il clamoroso 3-0 subito alla prima giornata sul campo della Cremonese.

Avversario di turno è il Como di Giacomo Gattuso, formazione neo promossa ma dalle grandi ambizioni. Il campionato di Serie C vinto lo scorso anno è solo il primo passo per la nuova dirigenza inglese che vuole riportare i lariani ai fasti di un tempo.

Squadra collaudata ma anche molto esperta quella azzurra: nel corso del mercato estivo il Direttore Sportivo Carlalberto Ludi è riuscito a portare in Lombardia nomi di assoluto livello per la categoria: da Gori per la porta, fino a La Gumina e Cerri per l’attacco, passando per Scaglia e Varnier in difesa.

Nella prima di campionato contro il Crotone, coach Gattuso ha optato per un classico 4-4-2 che ha portato in dote il primo punto della stagione, al termine di un pirotecnico 2 a 2 che forse stava anche stretto ai comensi.

Una gara, quindi, tutt’altro che agevole per i giallorossi che si ritroveranno di fronte una delle avversarie più ostiche della tradizione. Nel complessivo bilancio dei precedenti, infatti, il Lecce è sotto: su 23 incontri giocati in ogni categoria a partire dalla stagione 1948/49, si contano solo 6 vittorie, 5 pareggi e ben 12 sconfitte.

Nelle gare casalinghe di campionato, però, il bilancio sorride. 10 i precedenti, 5 vinti, 2 pareggiati, 3 le sconfitte.

Andando a ritroso, l’ultimo incrocio al “Via del Mare” è datato 18 febbraio 2013, prima delle sei stagioni in Lega Pro. Finì 2 a 0 per i padroni di casa guidati da mister Antonio Toma che, grazie alle reti di Giacomazzi e Chevanton, lanciarono la rincorsa alla promozione, poi fallita.

Il primo incrocio tra le due compagini in terra salentina risale al 1948, in cadetteria, con il successo giallorosso per 1 a 0. Il primo sorriso azzurro, invece, è datato 16 ottobre 1977, sempre in Serie B.

Ci sono precedenti anche in Serie A tra le due squadre: uno nel 1985, con la clamorosa sconfitta per 4-1 rimediata dal Lecce di Fascetti, l’altro nel 1989, incontro terminato a reti bianche.