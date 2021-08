Lavoratori ex Isola verde di Taranto: “Subito lo sblocco dei 6 milioni di euro stanziati dal Cis”

TARANTO – Sono disoccupati dallo scorso 24 febbraio dopo il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. Sono i 130 lavoratori della ex Isola verde di Taranto che oggi sotto la Prefettura chiedono a gran voce lo sblocco dei sei milioni di euro stanziati a luglio dal Cis. Una vertenza che si trascina da anni e coinvolge gli ex dipendenti della partecipata della provincia di Taranto che a febbraio hanno visto la scadenza del progetto cofinanziato da risorse messe a disposizione dall’ex Commissario per le bonifiche ambientali, Regione Puglia e Comune di Taranto. Finita la Naspi i lavoratori si trovano senza recepire alcun reddito. 130 famiglie avevano tirato un sospiro di sollievo alla notizia che il ministero del Sud e della Coesione territoriale avrebbe anticipato il finanziamento alla Regione di 6 milioni di euro a valere dal Fondo di sviluppo e coesione, per un progetto con una nuova denominazione: Recupero delle aree a verde e dei relitti stradali.

Ora però, la richiesta è quella dell’utilizzo di questi fondi.