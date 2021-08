Covid, 261 nuovi casi in Puglia. Si accelera con la campagna vaccinale a scuola: ecco il calendario previsto a Lecce

PUGLIA- Continuano a salire i casi positivi al Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 261 positivi tra i 12.626 test eseguiti. Nel dettaglio: 46 nuovi casi sono stati registrati in provincia di Bari, 78 nella provincia BAT, 30 in provincia di Brindisi, 31 in quella di Foggia, 66 nel Leccese, 5 nel Tarantino. I decessi registrati sono invece 3.

Le persone attualmente positive in tutta la Regione Puglia sono 4.625; quelle ricoverate in area non critica 175, in terapia intensiva i ricoveri scendono invece a 22.

Intanto la regione accelera per completare la campagna vaccinale dedicata agli studenti in vista della ripartenza dell’anno scolastico. Grazie alla collaborazione tra le Asl pugliesi, i Dipartimenti di prevenzione, l’Ufficio scolastico regionale e gli istituti scolastici da domani ci saranno corsie dedicate per le vaccinazioni scuola per scuola che mirano a coinvolgere nella campagna vaccinale gli studenti che ancora non hanno ricevuto la prima somministrazione. E’ l’ultima fase per completare la campagna dedicata agli studenti e anche le scuole a Lecce sono pronte attraverso un piano strategico concordato e che vedrà i vari istituti impegnati con la campagna di vaccinazione in diverse date e hub, fermo restando che ciascun studente potrà comunque scegliere di effettuare la prenotazione autonomamente. Si parte con la scuola secondaria di I grado dell’istituto Galateo che vedrà i propri studenti chiamati a vaccinarsi dal 23 al 25 agosto presso l’hub allestito nel Museo Castromediano. Dal 30 agosto sarà invece la volta dei ragazzi della scuola secondaria di I grado Ascanio Grandi insieme all’Istituto Comprensivo Aligheri Diaz, che effettueranno le vaccinazioni alternandosi mattina-pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport.

Ecco il calendario:

Piano-strategico-vaccinale-Covid-19-VACCINAZIONE-ALUNNI-12-ANNI-ED-OLTRE