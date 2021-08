PUGLIA – Sono 364 i positivi, su 16.853 tamponi giornalieri, nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 24 le persone ricoverate in terapia intensiva e 163 quelle in condizioni non critiche.

79 casi in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 49 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto.